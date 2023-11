Czarny płaszcz damski nigdy nie wyjdzie z mody. Wybraliśmy najlepsze modele

Czarny trencz – ten płaszcz damski to trafiona stylowa inwestycja

Jako pierwszy bierzemy pod lupę model, który od lat noszą gwiazdy na całym świecie – Victoria Beckham, Hailey Bieber, Kate Moss, Sofia Richie czy Angelina Jolie. W Polsce jego fanką jest m.in. Małgorzata Kożuchowska. O jakim czarnym płaszczu mowa? O damskim trenczu, który na zawsze zapisał się w historii mody.

Choć to jego beżowy odpowiednik zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o popularność, to mimo to czarny płaszcz damski cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet. Nie bez powodu – jest szalenie uniwersalny, nadaje się doskonale na okres przejściowy, a do tego świetnie podkreśla talię dzięki dodatkowi charakterystycznego dla tego fasonu paska. Jeśli nie masz go jeszcze w szafie, to najwyższy czas to zmienić.

Klasyka z nowoczesnym twistem, czyli czarny płaszcz damski ze skóry

Sądziłaś, że skóra jest zarezerwowana wyłącznie dla ramonesek? Nic z tych rzeczy. W ostatnich sezonach do gry powróciły czarne skórzane płaszcze damskie – zarówno w wersji naturalnej, jak i syntetycznej – które wyglądają jak rodem z filmu "Matrix" z Keanu Reevesem w roli głównej.

Czarny płaszcz damski ze skóry doda pazura każdej stylizacji, o czym przekonuje jedna z jego fanek, Sara Boruc. Influencerka i blogerka modowa nosi go z jednym z najlepszych dodatków: masywnymi botkami na traktorowej platformie. Jeżeli do tej pory nie miałaś pomysłu na ogranie skórzanego płaszcza w swoich stylizacjach, to outfit Boruc jest świetną inspiracją.

Prosty czarny płaszcz dla kobiet: klasyczny minimalizm jest zawsze w cenie

Jeśli chcesz zainwestować w ponadczasowe okrycie wierzchnie na jesień albo zimę, to strzałem w dziesiątkę jest prosty czarny płaszcz z damskiej kolekcji ulubionej marki. Mówi się, że klasyka zawsze się obroni, a ten model jest tego najlepszym potwierdzeniem. Nie potrzebujesz efektownych fasonów czy fantazyjnych materiałów, aby zadać szyku bez względu na okazję.

Zamiast tego idealnym rozwiązaniem jest wełniany czarny płaszcz o prostym kroju, który posłuży ci przez lata, zapewniając ciepło w każdym sezonie. To jeden z tych elementów damskiej garderoby, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą posłużyć ci do końca życia.

Ciepło od stóp do głów. Damski czarny płaszcz w wersji maxi

Jest idealny na najmroźniejsze dni, pozostaje odporny na zmieniające się trendy, a do tego nadaje się i na co dzień, i jako dodatek do sukni wieczorowej. To czarny płaszcz damski sięgający nawet do kostek, w którym zapewnisz sobie dosłownie ciepło od stóp do głów. Podobnie jak poprzedni polecany model, tak i on najlepiej sprawdza się w wersji z wełny. Dobrym pomysłem na dodanie mu odrobiny nowoczesnego charakteru jest zdecydowanie się na długi czarny płaszcz o kroju oversize, podobny do tego, który nosi np. Izabella Krzan.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

