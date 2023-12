Golf damski to zimowy must have. Te modele będziesz chciała nosić bez przerwy

Golf damski to zimowy must have. Te modele będziesz chciała nosić bez przerwy

Za co kochamy golfy damskie?

Są szalenie praktyczne, zapewniają przyjemne otulenie, a do tego pasują każdej kobiecie. To modne golfy damskie, bez których nie wyobrażamy sobie sezonu jesienno-zimowego. Odpowiednio dobrany krój będzie wyglądać dobrze w połączeniu z każdą figurą – od tej z długą szyją, przez wąskie ramiona, aż po sylwetkę plus size.

Dodatkowo golfy damskie pasują praktycznie do wszystkiego. Można łączyć je z codziennymi zestawami z szerokimi jeansami, dodawać do biurowych looków ze spódnicą ołówkową w roli głównej, a nawet łączyć z eleganckimi garniturami czy tweedowymi sukienkami na ramiączkach.

Golfy damskie podbiły serca milionów kobiet na całym świecie. Wśród ich fanek znalazły się też polskie gwiazdy, w tym m.in. Julia Wieniawa, Anna Lewandowska, Ewa Chodakowska i Katarzyna Cichopek. To najlepszy dowód na to, że w twojej zimowej garderobie powinien znaleźć się przynajmniej jeden taki sweter. Jaki model wybrać?

Klasyka gatunku: golfy damskie w uniwersalnych kolorach

Chcesz nosić nowy golf przez wiele sezonów? Wybierz sweter w uniwersalnym, stonowanym kolorze, który będzie pasować do większości ubrań w twojej garderobie. To przede wszystkim czerń, szarość, biel, granat, beż i brąz. Takie modele pozostaną odporne na zmieniające się trendy oraz doskonale odnajdą się zarówno w szafie minimalistki, jak i miłośniczki mody.

Wełniane golfy damskie, czyli modele na lata i na największe mrozy

Jeżeli jesteś minimalistką lub po prostu stawiasz jakość ponad ilość, to mamy dla ciebie propozycję, która zostanie z tobą na wiele lat. To golfy damskie z wełny, w których nawet siarczyste mrozy nie będą ci straszne. Lista ich zalet jest długa: są przewiewne i jednocześnie niezwykle ciepłe, zapewniają ogromny komfort noszenia oraz nie pochłaniają zapachów i zabrudzeń. Efekt? Wełniane golfy nie wymagają prania po każdym założeniu.

Do wyboru masz golfy damskie z różnych rodzajów wełny: angory, kaszmiru, alpaki, merino, moheru czy szetlandzkiej. Choć są droższe od swoich sieciówkowych odpowiedników z bawełny czy akrylu, to właścicielki takich swetrów zgodnie potwierdzają, że są warte każdej złotówki. Jeśli chcesz zainwestować w golf z prawdziwej wełny, to dobrą opcją jest np. brązowy model o dopasowanym kroju, podobny do tego, który nosi Małgorzata Socha.

Swobodny luz i ciepło w jednym? Tylko z oversize'owymi golfami damskimi

Cenisz maksymalny komfort i swobodę ruchów? W takim razie strzałem w dziesiątkę są ultrawygodne golfy damskie oversize – luźne, obszerne i zgodne z sezonowymi trendami. Na właśnie taki model zdecydowała się np. Magdalena Stępień. Szerokie swetry są szczególnie dobrym pomysłem na dopełnienie codziennych stylizacji. W casualowych lookach możesz dowolnie eksperymentować z ich kolorem, wzorem, a nawet długością.

Naszymi faworytami są oversize'owe golfy damskie pokryte świątecznym motywem (idealny wybór na Boże Narodzenie), wykonane z puszystej alpaki, z warkoczowym splotem oraz w typowo zimowych kolorach – brązowe, ciemnozielone, bordowe czy szare.

