Kurtka koszulowa to jesienny hit. Wybieramy modny shacket i podpowiadamy, jak go nosić

Kurtka koszulowa powraca jesienią jak bumerang. Shacket, bo i tak się ją nazywa, to koszula, jednak w grubszej, cieplejszej wersji. Nic więc dziwnego, że stała się must havem w casualowych stylizacjach i tylko zyskuje na popularności.

Dlaczego warto mieć na oku kurtkę koszulową?

Jeśli szukasz właśnie nowego okrycia wierzchniego na okres przejściowy, to damska kurtka koszulowa jest jednym z najlepszych wyborów. Dlaczego? To model, który łączy w sobie zalety klasycznej koszuli z ciepłem i wygodą noszenia, które przydadzą się nie tylko jesienią, ale także wiosną czy w trakcie chłodniejszych letnich wieczorów.

Co ciekawe, shacket nie jest niczym nowym w trendach. To raczej powrót do mody z dawnych lat, ponieważ kurtka koszulowa była niezwykle popularna w latach 90. i 2000. Kto wie, być może masz ją jeszcze w swojej szafie. Jeżeli nie, to zdecydowanie warto to zmienić, bo shacket jest nie tylko wygodny i modny, ale także szalenie uniwersalny. Kurtka damska o koszulowym kroju wygląda świetnie na każdej figurze.

Jaką kurtkę koszulową wybrać? Zobacz nasze propozycje

Przekonaliśmy cię, że kurtka koszulowa to twój nowy jesienny must have? W takim razie czas sprawdzić, jaki model sprawdzi się najlepiej. Szukając okrycia wierzchniego na okres przejściowy, zwróć uwagę na jego materiał. Dobrym wyborem jest model wykonany z grubszej i cieplejszej tkaniny, która bez problemu poradzi sobie w trakcie chłodniejszych dni. Bezkonkurencyjna jest tu flanela wełniana. Na właśnie taki shacket zdecydowała się np. Katarzyna Zielińska, której kurtka koszulowa na pewno sprawdziłaby się równie świetnie zimą.

W kwestii kroju masz pełną dowolność, jednak to oversizowa kurtka koszulowa cieszy się największą popularnością wśród kobiet. Nie bez powodu – jej obszerny krój sprawia, że można z powodzeniem nosić ją zarówno z bawełnianymi longsleeve'ami, jak i grubymi swetrami czy bluzami. Ciekawą opcją jest też krótka kurtka koszulowa.

A co z kolorem? Większość shacketów zachwyca wielobarwnymi wzorami. Numerem jeden w tej kategorii jest kurtka koszulowa w kratę, która przypomina flanelowe modele z męskiej szafy. Jeżeli jednak nie przepadasz za tym printem, to śmiało zainwestuj w jednokolorowy shacket w ulubionym odcieniu – czarnym, beżowym, różowym, khaki czy granatowym.

Kurtka koszulowa w stylizacjach na jesień. Wiemy, jak ją modnie ograć

Jak nosić modny shacket? Strzałem w dziesiątkę jest duet kurtki koszulowej i jeansów, który podpatrzyliśmy np. u Marceliny Zawadzkiej. Modelka wybiera w wolnych chwilach casualowy luz, łącząc kraciaste okrycie wierzchnie z białą bluzką i trampkami w stokrotki. Jeśli szukasz inspiracji na codzienną stylizację na jesień, to właśnie ją znalazłaś.

Na jeszcze większą wygodę i luz stawia Monika Mrozowska, która łączy kurtkę koszulową z dresami. To świetny pomysł na outfit na wyjazd albo spacer. Aktorka wybrała oversizowy biały shacket, który zestawiła z białymi spodniami i szarą bluzą z kapturem. W chłodniejsze dni możesz wziąć z niej przykład i dopełnić całość czapką zimową i śniegowcami.

Co ciekawe, kurtka koszulowa sprawdzi się też w kobiecych stylizacjach. Najlepszym przykładem jest Katarzyna Cichopek, która zaprezentowała się w beżowym total looku. Aktorka połączyła shacket o kroju oversize z sukienką mini z ozdobnym sznurowaniem po boku. Jesienią wystarczy zastąpić klapki botkami na szpilce i dodać rajstopy.

