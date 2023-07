Na początek odrobina stylowej teorii. Czym jest monokini ? To kompromis między strojem jednoczęściowym i dwuczęściowym , który od lat cieszy się niezmienną popularnością. Najprościej mówiąc, kostium ma stanik i majtki połączone materiałem na brzuchu.

Może przyjmować on postać prostego, cienkiego paska, ale nie tylko. Na rynku znajdziesz też monokini z wiązaniem, asymetryczne czy z ozdobami . Brzmi jak coś, czego potrzebujesz w swojej wakacyjnej garderobie? W takim razie czytaj dalej.

Wiemy, kto wygląda najlepiej w monokini damskim . Popularny kostium to strzał w dziesiątkę dla każdej kobiety, która nawet na plaży nie rezygnuje z modnego wyglądu. Strój kąpielowy sprawdza się doskonale w przypadku pań o dowolnym typie figury. Ten o asymetrycznym kroju pięknie podkreśli mięśnie brzucha, podczas gdy model z prostym paskiem na brzuchu, np. w stylu Magdaleny Stępień , pomoże ci w zasłonięciu tego, czego ewentualnie nie chcesz eksponować.

Wiesz już, czym jest i kto wygląda najlepiej w modnym monokini damskim. Czas sprawdzić, jakie kostiumy warto mieć na oku w trakcie zakupów. Jeżeli zależy ci na tym, aby nowy strój kąpielowy był maksymalnie ponadczasowy, to wybierz ten o minimalistycznym kroju i w stonowanym, uniwersalnym kolorze . Mowa np. o czarnym, beżowym albo białym monokini. Taki kostium pozostanie odporny na zmieniające się co sezon trendy.

Minimalizm nie jest dla ciebie? W takim razie zaszalej z soczystym kolorem , który nie tylko sprawi, że wyróżnisz się na plaży, ale także rewelacyjnie podkreśli wakacyjną opaleniznę. Świetnym wyborem jest np. czerwone monokini, podobne do tego, które wybrała Klaudia El Dursi . Prezenterka postawiła na oryginalny kostium na jedno ramię z ozdobnym złotym kółkiem. Zamiast czerwieni możesz zdecydować się też na ulubiony odcień pastelowy albo neonowy.

Z kolei miłośniczkom wzorzystych strojów kąpielowych polecamy monokini pokryte printami . Mogą być to kwiaty, grochy, paski, a nawet nazwa ulubionej marki, tak jak u Małgorzaty Rozenek-Majdan . "Perfekcyjna pani domu" wybrała kostium na jedno ramię, który zwraca uwagę nie tylko wzorami. Zaciekawił nas też dobór kroju – dół z wysokim stanem to najlepszy przepis na podkreślenie swoich kształtów.

