Tegoroczne urodziny świętuje bez synka. "Los bywa przewrotny"

"Zanim pojawił się Oliwier miałam na swoim koncie sukcesy, dzięki którym stałam się ‘rozpoznawalna’. (…) Były również marzenia, pasje, plany, on jednak zmienił moje życie i z dniem przyjścia na świat wywrócił wszystko do góry nogami. Sprawił, że nic się nie liczyło tylko on i jego dobro. Teraz, gdy nie ma go już na świecie, ja muszę jakoś żyć. Chciałabym jeszcze coś w życiu zrobić, osiągnąć, nie tylko dla siebie, ale również dla niego, aby mógł być ze mnie dumny, że się nie poddałam, że walczyłam o siebie do końca" – podsumowała.