Okulary przeciwsłoneczne lenonki to już kultowe akcesorium w świecie damskiej i męskiej mody. Nosił je sam John Lennon, a w późniejszych latach wiele innych gwiazd światowego formatu. Dowiedz się, kto wygląda w nich najlepiej.

Co to są okulary lenonki? Zdradzamy, czym charakteryzuje się ten model

Okulary przeciwsłoneczne lenonki zawdzięczają swoją nazwę i popularność członkowi The Beatles, Johnowi Lennonowi. To właśnie on zaczął nosić w latach 60. charakterystyczne modele z okrągłymi oprawkami, które wkrótce stały się jego znakiem rozpoznawczym. Nie trzeba było długo czekać, aby okulary lenonki stały się ponadczasowym dodatkiem, który nie wychodzi z mody.

Okulary przeciwsłoneczne damskie typu lenonki mają okrągłe szkła w dość cienkich oprawkach. Na przestrzeni dekad kultowe akcesorium zyskało dziesiątki wersji kolorystycznych – od czarnych, aż po różowe i pomarańczowe.

Komu pasują okulary lenonki?

Zastanawiasz się, komu pasują okulary lenonki i czy są dla ciebie? Podobnie jak inne okulary przeciwsłoneczne, tak i ten model wygląda dobrze w duecie z konkretnymi kształtami buzi. Ich okrągły kształt jest szczególnie polecany dziewczynom z kwadratową albo prostokątną twarzą. Równie dobrze współgra z mocno zarysowaną żuchwą, w modny sposób łagodząc jej rysy.

Co więcej, okulary lenonki damskie mogą być z powodzeniem wybierane przez kobiety z trójkątną albo owalną buzią. Z kolei do okrągłej twarzy warto dobierać inne modele przeciwsłoneczne, np. kwadratowe lub typu kocie oko.

Jakie okulary przeciwsłoneczne lenonki wybrać? Te damskie modele to hit

Modne okulary lenonki damskie wyglądają dobrze w każdym wydaniu. Jeżeli chcesz mieć pewność, że nowy dodatek będzie oryginalny, to warto mieć na oku model w nietypowym odcieniu. Co powiesz na różowe w rozmiarze XXL, które często pojawiają się w stylizacjach Patrycji Markowskiej? To rewelacyjny pomysł na dopełnienie wiosennych i letnich looków, zwłaszcza tych zarezerwowanych na festiwale i utrzymanych w klimatach hippie.

Równie fantastycznym wyborem są znane i lubiane klasyki, czyli ciemne okulary przeciwsłoneczne lenonki. Takie damskie modele są uniwersalne i sprawdzają się nie tylko w codziennych stylizacjach. Z powodzeniem możesz wykorzystać je jako dopełnienie looku do biura lub na wesele organizowane na świeżym powietrzu. Świetną inspiracją jest Julia Wieniawa, która łączy klasyczne lenonki ze outfitami na chłodniejsze dni.

Gdzie kupić okulary lenonki? Bierzemy pod lupę ofertę popularnych sklepów

Przekonaliśmy cię do zakupu kultowych już modeli przeciwsłonecznych, ale nie wiesz, gdzie kupić okulary lenonki? Mamy dobrą wiadomość – znalezienie idealnego dodatku nie powinno sprawić ci żadnego problemu, ponieważ okrągłe akcesoria są dostępne zarówno w sieciówkach, jak i markach premium. Możesz zafundować sobie okulary przeciwsłoneczne lenonki z damskiej kolekcji Zara, House albo Reserved. Możesz też postawić na jakość premium i bezkompromisową ochronę oczu, wybierając model z oferty Ray-Ban.

