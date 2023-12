Skórzane torebki to inwestycja na lata. Te modele cieszą się największą popularnością wśród kobiet

Skórzana torebka to must have

Dlaczego warto inwestować w torebki skórzane?

Jesteś ciekawa, skąd bierze się tak duża popularność, którą cieszą się torebki skórzane? To przede wszystkim wysoka jakość idąca w parze z wytrzymałością. Choć modele z naturalnego materiału są droższe od swoich syntetycznych odpowiedników, to ich właścicielki zgodnie potwierdzają, że są warte każdej złotówki. W końcu skórzane torebki zostają z tobą o wiele dłużej niż tylko na jeden sezon.

Duże znaczenie ma wytrzymałość torebek skórzanych. Rozdarcia, pęknięcia, przetarcia – nie musisz się o nie martwić, bo dobry jakościowo materiał może pochwalić się naprawdę dużą odpornością na uszkodzenia. Kobiety pokochały je też za uniwersalność i ponadczasowość, dzięki którym mogą nosić je do wszystkiego i bez względu na obowiązujące w danym sezonie trendy.

Torebki skórzane na łańcuszku – elegancja na co dzień i od święta

Jeśli szukasz właśnie eleganckiego dodatku, który będziesz mogła nosić nie tylko na ważne wyjścia, ale też na co dzień, to strzałem w dziesiątkę jest torebka skórzana na łańcuszku. To kwintesencja ponadczasowego szyku, który urzekł już m.in. Julię Wieniawę. W tej kategorii największą popularnością cieszą się czarne modele. Dlaczego? Powód jest prosty – są najbardziej uniwersalne i pasują do wszystkiego: od cekinowych sukienek, aż po jeansy i kolorowe T-shirty.

Skórzane torebki bagietki: znak rozpoznawczy mody z lat 2000.

Kolejna propozycja na pewno przypadnie do gustu fankom stylu lat 2000., który w ostatnim czasie powrócił do świata mody. To bagietka, czyli torebka skórzana na krótkim pasku, która wbrew pozorom świetnie współgra nie tylko z młodzieżowymi stylizacjami. W stonowanej kolorystyce i wersji z prawdziwej skóry z powodzeniem zastąpi np. klasyczną kopertówkę w wieczorowych strojach.

Listonoszki – praktyczne torebki skórzane na każdą okazję

Listonoszki to jedne z najpopularniejszych torebek skórzanych. Na jeden z takich modeli zdecydowała się np. Kinga Rusin. Kiedyś były zarezerwowane dla mężczyzn, a dziś regularnie pojawiają się na liście topowych akcesoriów dla kobiet. To głównie za sprawą ich praktyczności – listonoszki mają funkcjonalne wnętrze z przegródkami i kieszeniami, są zapinane i najczęściej przyjmują kształt prostokąta. Podobnie jak torebki crossbody można nosić je przewieszone przez ramię na skos.

Skórzane shopperki. Te torebki pomieszczą wszystko, czego potrzebujesz

Długa lista rzeczy, które musisz wziąć ze sobą, wychodząc z domu, wcale nie musi cię powstrzymywać przed dopełnieniem stylizacji modnym dodatkiem. Wystarczy, że zainwestujesz tak jak Małgorzata Socha w torebkę skórzaną typu shopper bag – dużą, pojemną i szalenie praktyczną.

Nazwa shopperki nie jest przypadkowa. To model, który idealnie nadaje się na zakupy, ale nie tylko. Z powodzeniem można nosić dużą torebkę ze skóry do pracy i na uczelnię. Równie doskonale poradzi sobie w trakcie wyjazdów.

