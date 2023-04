Te klapki na lato będą wyborem na wiele sezonów. Cztery modele, które nigdy nie wychodzą z mody

Idealne buty na lato powinny być lekkie, przewiewne i uniwersalne. Na upalne dni w mieście i wakacyjne wyjazdy najlepiej nadają się klapki. Jakie wybrać, by posłużyły dłużej niż jeden sezon? Sprawdź.

Jest wiele elementów garderoby, bez których trudno wyobrazić sobie letni styl. Obok zwiewnych sukienek, szortów czy lnianej koszuli, to z pewnością wygodne buty, które zapewnią komfort i optymalną wentylację, a jednocześnie będą zgrabnie wyglądać na nodze. Wybór modeli jest spory, jeśli jednak szukasz takiego, który zostanie z tobą na więcej niż jeden sezon, zdecydowanie najlepszą opcją będą dobrej jakości klapki. Jakie wybrać na lato? Przede wszystkim wykonane z naturalnej skóry, zamszu lub płótna. Materiał powinien oddychać i nie obcierać stóp.

Jeśli właśnie rozglądasz się za idealną parą klapek na zbliżające się upalne miesiące, poniżej znajdziesz cztery propozycje fasonów, które nie mają w zwyczaju wychodzić z mody. Te modele co sezon pojawiają się na liście trendów, dlatego raz kupione będą inwestycją na lata.

Skórzane klapki na płaskiej podeszwie – do sukienki i do spodni

Skórzane klapki damskie na płaskiej podeszwie to połączenie komfortu noszenia ze stylem. Mają wygodny fason, można w nich chodzić godzinami, a dodatkowo pasują do niemal każdej letniej stylizacji. Do wyboru mamy te w uniwersalnych kolorach: czerni, bieli, beżach czy brązach, ale też w odcieniach lata: limonkowej zieleni, fuksjowym różu czy soczystym pomarańczu. W swoich szafach mają je między innymi Małgorzata Kożuchowska czy Magda Mołek.

Jeśli chcesz, by buty dobrze współgrały z każdym elementem twojej garderoby, postaw na minimalistyczne – z delikatnym, plecionym paskiem lub całkowicie gładkie. Jeśli wolisz, gdy obuwie przykuwa uwagę, dobrym pomysłem będą płaskie skórzane klapki zdobione złotym łańcuszkiem. Niezależnie od tego, na jakie postawisz, zyskasz buty idealne zarówno do zwiewnej sukienki, jak i do szortów czy lnianego garnituru.

Klapki na niskim słupku – wygodna propozycja w eleganckim stylu

Klapki na obcasie to doskonała alternatywa dla sandałów na słupku. Modele wykonane z miękkiej naturalnej skóry są synonimem wygody, a dodatkowo rewelacyjnie wpisują się w wiele letnich stylizacji. Najbardziej pożądane będą te na obcasie nie wyższym niż pięć centymetrów, o prostej formie, w uniwersalnej kolorystyce. Białe, beżowe czy czarne pasują do wszystkiego i z powodzeniem ubierzemy je do biura czy na spacer. Takie buty świetnie sprawdzą się w klasycznych stylizacjach: z prostą, długą sukienką, z lnianymi szortami i koszulą czy ze szmizjerką.

Klasyczne klapki espadryle – ten model można nosić na wiele sposobów

Jeśli przez całe lato wybierasz swobodne, wakacyjne stylizacje, dobrym uzupełnieniem twojej garderoby będą klapki espadryle. Modele na plecionej podeszwie, z paskiem z płótna są wygodne, a jednocześnie wprost stworzone do towarzystwa dla sukienek boho czy jeansowych szortów. Do wyboru mamy płaskie i na grubszej platformie. Każde posłużą nam przez wiele sezonów.

Klapki jak Birkenstock – kontrowersyjne, ale wciąż na topie

Ponadczasowym hitem okazały się też klapki jak Birkenstock. Chociaż wciąż wzbudzają sporo kontrowersji, trudno odmówić im wygody noszenia. Wszystko przez doskonale wyprofilowaną podeszwę i fakt, że są wykonane z miękkiej i przyjemnej w dotyku skóry naturalnej. Birkenstocki możemy łączyć nie tylko z prostymi szortami. Będą pasować również do letnich sukienek, lnianych garniturów czy spódnic. Co więcej: na pewno będą modne także za rok i dwa.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

