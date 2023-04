Mołek wskoczyła w mini. Włożyła najmodniejszy kolor tego sezonu

Mołek dobrała do tej sukienki marynarkę w odcieniu brudnego różu oraz beżowe szpilki, które są absolutnym klasykiem w kobiecej garderobie i pasują w zasadzie do wszystkiego. Dziennikarka sprawiła, że jej look był jeszcze bardziej wyrazisty za pomocą ciemnej szminki. Magda Mołek stworzyła zatem elegancki look mocno osadzony w aktualnych trendach.