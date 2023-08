Tej rzeczy nie może zabraknąć w garderobie na jesień. Jaki płaszcz przeciwdeszczowy wybrać?

Niezależnie od pory roku pogoda w Polsce bywa kapryśna, dlatego dobry płaszcz przeciwdeszczowy to absolutnie niezbędny element w każdej kobiecej garderobie. Na jaki postawić, by spełniał swoją funkcję i wyglądał modnie? Podpowiadamy.

Jaki płaszcz przeciwdeszczowy damski wybrać?

Modny płaszcz przeciwdeszczowy damski sprawdzi się nie tylko w jesienną pluchę, ale też podczas lata nad polskim morzem czy w trakcie weekendu w górach. Odpowiednio dobrany może okazać się nie tylko funkcjonalną odzieżą na trudne warunki pogodowe, ale też idealnym uzupełnieniem stylizacji.

Modne parki, stylowe poncza czy wodoodporne trencze – wśród tych modeli na pewno znajdziesz coś dla siebie. Najważniejsze, by płaszcz przeciwdeszczowy był wykonany z tkaniny hydrofobowej. Taki materiał gwarantuje komfort nawet w trakcie ulewnych opadów i jest praktycznie niezniszczalny, dzięki temu zakup okrycia wierzchniego będzie inwestycją na lata.

Co ciekawe, topowe marki coraz częściej dbają o to, by wodoodporne płaszcze korespondowały z najnowszymi trendami. Efekt? W modzie są modele, które wyglądają naprawdę stylowo i nieprzypadkowo cieszą się coraz większą popularnością wśród najlepiej ubranych kobiet od Skandynawii po Nowy Jork.

Jeśli szukasz modnego okrycia wierzchniego na jesienną słotę, modny przeciwdeszczowy płaszcz damski będzie zdecydowanie najbardziej praktyczny. Jaki wybrać? Sprawdź cztery modele, które nigdy nie wychodzą z mody.

Przezroczysty płaszcz przeciwdeszczowy to hit. Dla kogo będzie idealny?

Przezroczyste płaszcze przeciwdeszczowe od kilku sezonów są stałą częścią miejskiego krajobrazu. Nie przepuszczają wody i dodają stylu. Hitem są te z czarną lamówką, zapinane na zatrzaski czy w bardziej eleganckiej formie – z paskiem w talii. Takie okrycie wierzchnie możesz zarzucić zarówno na kolorowy sweter, jak i na ulubioną marynarkę. Pod transparentną folią cała stylizacja będzie widoczna, a jednocześnie odpowiednio zabezpieczona przed ulewnym deszczem.

Żółty płaszcz przeciwdeszczowy to fenomen Instagrama. Nosi go Rozenek–Majdan

Jak odczarować szarą aurę za oknem? Pomóc może płaszcz w intensywnym kolorze. W trendach króluje jeden model – żółty płaszcz przeciwdeszczowy o prostym kroju z kapturem. Fanką tego okrycia wierzchniego jest bez wątpienia Małgorzata Rozenek–Majdan. Celebrytka wyposażyła w takie płaszcze całą rodzinę, a sama nosi je na różne sposoby – najczęściej do ubrań w bazowych kolorach: beżach czy czerni.

Elegancki płaszcz przeciwdeszczowy? To możliwe. Te modele dodają szyku

Damskie płaszcze przeciwdeszczowe ewoluują z sezonu na sezon. W kolekcjach znanych marek coraz częściej pojawiają się modele, które w niczym nie przypominają klasycznego sztormiaka. Wręcz przeciwnie. Wyglądają naprawdę szykownie. Jeśli zależy ci na tym, by połączyć styl z funkcjonalnością, postaw na wodoodporny płaszcz wiązany w talii o kroju ponadczasowego trencza. Takie okrycie wierzchnie będzie idealnym uzupełnieniem stylizacji do biura. Z powodzeniem włożysz je do sukienki czy prostych, garniturowych spodni.

Wojskowy płaszcz przeciwdeszczowy, czyli klasyczna parka. Pokochasz ten model

Jednym z najbardziej ponadczasowych krojów, jeśli chodzi o damskie płaszcze przeciwdeszczowe, jest klasyczna parka. Okrycie wierzchnie inspirowane wojskową garderobą ma zwykle kolor zieleni khaki, szarości lub czerni, przez co pasuje zarówno do jeansów, jak i do kolorowych swetrów czy dresów.

