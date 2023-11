Istnieje kilka akcesoriów, które pozostają odporne na zmieniające się trendy. Jednym z nich jest torebka na łańcuszku – zawsze modna i idealna na wiele okazji. Zobacz, jaki model powinien dołączyć do twojej kolekcji i do czego można go nosić.

Torebka na łańcuszku to klasyk w świecie mody. Za co ją kochamy?

Wiele magazynów modowych przekonuje, że torebka na łańcuszku to jeden z damskich must have'ów. Jak z pewnością się domyślasz, nasza redakcja się pod tym podpisuje, bo same mamy w swoich szafach przynajmniej jeden taki model.

Za co tak bardzo kochamy torebki na łańcuszku? Zdecydowanie za ich historię. W końcu popularne co sezon akcesoria zawdzięczają swoją obecność w świecie mody projektowi samej Coco Chanel. To właśnie ona przedstawiła światu model, który do dziś gości na samych szczytach najbardziej pożądanych akcesoriów. Mowa o torebce Chanel 2.55.

Zarówno pierwsza, kultowa już torebka na łańcuszku, jak i jej współczesne odpowiedniki nie mogą narzekać na brak popularności. Nieustannie pojawiają się w kolekcjach topowych marek, np. Miu Miu, Valentino i Oscara de la Renty. Są także idealne na każdą okazję – świetnie współgrają z wieczorową sukienką i prezentują się równie dobrze w duecie z jeansami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wybieramy modną torebkę na łańcuszku. Wskazówki stylistki

Przekonaliśmy cię, że najwyższy czas zainwestować w torebkę na łańcuszku? W takim razie przychodzimy ze wskazówkami, które na pewno przydadzą się w trakcie zakupu. Pierwszą i najważniejszą kwestią jest materiał. Biorąc pod uwagę fakt, że to model ponadczasowy, który będziesz mogła (i chciała) nosić przez lata, to jedynym słusznym wyborem jest skórzana torebka na łańcuszku. Gwarantujemy, że to jedna z najlepszych stylowych inwestycji.

Hitem wśród kobiet jest pikowana torebka na łańcuszku, inspirowana projektem Chanel. Zamiast ozdobnych przeszyć możesz zdecydować się też na wytłoczone logo. Na taki pomysł wpadła np. Patricia Kazadi, która ma w swojej kolekcji model na złotym biżuteryjnym pasku.

Nie przepadasz za małymi dodatkami? Jeśli zamiast rozmiaru mini stawiasz na większą funkcjonalność, to dobrym wyborem jest duża torebka na łańcuszku. Pomimo pojemności taki model nie traci swojego eleganckiego wyglądu. Wystarczy spojrzeć na Małgorzatę Sochę, która zdecydowała się na właśnie takie akcesorium.

Do czego nosić torebkę na łańcuszku? Zainspiruj się

A jak ograć torebkę na łańcuszku w stylizacjach? Mamy dla ciebie dwie propozycje: jedną typowo casualową, a drugą z nutką elegancji.

Torebka na łańcuszku i marynarka to duet idealny

Jeśli chcesz dodać szyku codziennym stylizacjom, to strzałem w dziesiątkę jest czarna torebka na srebrnym łańcuszku. Świetnie sprawdzi się model z klapką. Z czym go połączyć? Zainspiruj się Julią Wieniawą. Celebrytka wybrała mocno oversize'ową marynarkę w męskim stylu, T-shirt z nadrukiem i szerokie spodnie w kant. Aby look nie wyglądał zbyt elegancko, dopełniła go czapką z daszkiem.

Czarny total look z błyszczącym akcentem

W eleganckich stylizacjach z torebką na łańcuszku świetnie sprawdza się połączenie czarnego total looku z połyskującym dodatkiem. Dzięki temu to akcesorium staje się główną gwiazdą looku. W tracie kompletowania stroju na randkę, do opery albo na rodzinną uroczystość, weź przykład z Małgorzaty Kożuchowskiej, która postawiła na kwadratową srebrną torebkę w towarzystwie czarnego topu, zwiewnej midi i marynarki.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.