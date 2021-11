Modne i ciepłe śniegowce damskie - zobacz idealne modele na mroźną zimę!

Ciepłe śniegowce damskie powinny być wykończone wytrzymałym i wodoodpornym materiałem, aby cholewka nawet przy dłuższym kontakcie ze śniegiem nie przepuszczała wilgoci i chłodu do wnętrza buta. Ze względu na śliskie nawierzchnie zimą - oblodzone chodniki, zaspy czy hałdy śniegu - podeszwa powinna gwarantować dobrą przyczepność, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia. Nie zapominajmy o jednym z ważniejszych elementów śniegowców, czyli ociepleniu. To dzięki tej dodatkowej warstwie we wnętrzu buty utrzymują ciepło nawet w najsilniejsze mrozy. W niektórych modelach śniegowców (np. specjalistycznych od profesjonalnych producentów) zastosowano innowacyjne technologie, dzięki czemu obuwie jest nie do zdarcia, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych.