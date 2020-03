Modne joggery damskie. Lubisz wygodę? Postaw na ponadczasowy miejski styl spodni

Do najbardziej wygodnych damskich spodni można zaliczyć joggery. Jeszcze do niedawna szyte były jako fason męski, ale na szczęście ewolucja w modzie przyczyniła się do stworzenia także kobiecej wersji. Choć joggery najczęściej kojarzone są z luzem i wygodą, nie oznacza to, że można o nich mówić wyłącznie w kontekście dresiarskim.

Joggery damskie idealnie sprawdzą się na wiosnę. (Materiały prasowe)