Modne kardigany z warkoczowym splotem w Pepco i w Lidlu. Kosztują grosze!

Kardigan w ofercie Lidla

Podobny kardigan, który także posiada warkoczowy splot, ale jest dostępny w dwóch kolorach: szarym i czarnym, znajdziecie również w sklepach Lidl. Producent opisuje go jako "przyjemnie miękki i delikatny", a dużym plusem jest to, że ma on pasek, który możecie związać w talii, dodatkowo ją podkreślając lub zdjąć, jeżeli go nie potrzebujecie. Kardigan z Lidla kosztuje jedynie 39,99 zł, a na stronie internetowej dostaniecie go w rozmiarach od XS (32/34) do L (40/42). Dopasowuje się do sylwetki dzięki elastanowi.