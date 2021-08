W sklepach zniknie podział na płeć? "Jeśli chłopcu podoba się koszulka w kwiaty, to może ją kupić"

Chcą, by dzieci nie miały ograniczeń

"To coś więcej niż kampania marketingowa. JBC jasno pokazuje, że chce wspierać ludzi w ich własnym rozwoju, dążyć do równości i wolnych wyborów oraz wzmacniać dzieci w spełnianiu ich marzeń. Jeśli chłopcu spodoba się np. koszulka w kwiaty, to może ją kupić i to jest w porządku" – twierdzi menedżerka Mie Van der Auwera, współpracująca z marką JBC. Przedstawiciele sieci sklepów zaznaczają, że wybór ubrania jest przede wszystkim pierwszym krokiem w wyrażaniu siebie i własnej wolności. Podkreślają również, że zmiana ta jest podyktowana nie aktualnym trendom, a dzieciom, które nie powinny być szufladkowane.