Modne kolory na wiosnę 2022: ubrania w tych odcieniach to tegoroczny must have!

Najmodniejsze kolory na wiosnę 2022, których nie może zabraknąć w twojej garderobie!

Lista modnych kolorów na wiosnę 2022 robi wrażenie. Projektanci proponują zarówno znane i lubiane klasyki, jak i energetyzujące barwy, dzięki którym nawet basicowa stylizacja nabierze oryginalności. Które odcienie to tegoroczny must have? W trendach pojawia się przede wszystkim czekoladowy brąz, biel i mleko owsiane oraz trawiasta zieleń, czyli kolor Bottega Green. Oprócz nich wiosną 2022 będą na topie też odcienie żółtego i pomarańczowego, czerwony, fuksja, a nawet czarny. Wśród najmodniejszych odcieni na ten sezon nie mogło zabraknąć również pudrowego różu, który jest już nieodłącznym elementem wiosennych stylizacji.