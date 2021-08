Modne sandały z zakrytą piętą - dlaczego warto je mieć? Przedstawiamy najwygodniejsze modele tego sezonu!

Ten rodzaj obuwia letniego jest tak popularny i lubiany przez kobiety, że co sezon znajduje się w ofercie topowych marek i sieciówek, bez względu na trendy modowe. Sandały z zakrytą piętą bez problemu dostaniemy w wersji na obcasie (słupku czy cienkiej szpilce), a także na płaskiej podeszwie czy wygodnej platformie. Zabudowany tył sprawia, że każdy model - zarówno ten wyższy, jak i płaski - jest wygodny i stabilny. Jeśli nie do końca czujesz się pewnie w butach na obcasie, warto na lato wybrać sandały z zakrytą piętą, które zapewniają bezpieczeństwo i idealne dopasowanie buta do stopy. Z kolei płaskie modele to świetny wybór na miejskie wycieczki, spacery oraz wakacyjne wyjazdy. Mając je na sobie, zapomnisz o otarciach i niewygodzie.