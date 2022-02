Modne sukienki dla kobiet na wiosnę 2022 – przygotuj się na kolejny sezon!

Cekiny zostają na dłużej

Sukienki cekinowe to must have w okresie karnawałowym. Jeśli pokochałaś je tak samo jak my, to z pewnością cieszysz się na myśl, że będziemy nosić je również wiosną 2022. Podczas nadchodzących miesięcy warto wybierać połyskujące modele w odcieniach srebra, złota, czerwieni, zieleni i czerni. Nie bój się także eksperymentować z fasonami. Cekinowe sukienki z wycięciami, o długości maxi czy z głębokim dekoltem są jak najbardziej na topie.