Modowe sekrety tiktokerki. Jak poradzić sobie latem z dużym biustem?

Dla pań z dużym biustem zakupy to często istny koszmar. Po pierwsze, ciężar piersi może skutkować problemami z kręgosłupem. Po drugie, takie kobiety zwykle muszą zaopatrywać się w biustonosze w specjalistycznych sklepach, bo standardowe rozmiary z sieciówek nie są odpowiednie.

Dodatkowo często zmagają się z trudnościami w doborze bluzek i sukienek, które muszą być większych rozmiarów, co prowadzi do sytuacji, gdzie ubranie idealnie pasuje na biust, ale na reszcie ciała wisi jak namiot. Dopasowanie letniej garderoby to dla nich szczególne wyzwanie.