Modowe wpadki gwiazd 2023. Obciachowe buty wprawiają w osłupienie

Emily Ratajkowski w przekombinowanych śniegowcach

Jedni je kochają, inni nienawidzą. Śniegowce nie pozostawiają żadnych letnich odczuć. W tym roku zrobiło się o nich głośno za sprawą wysokiej platformy. O ile w formie wsuwanych kapci prezentują się ciekawe, to w kombinacji z wąską cholewką tracą na wyglądzie. Ale Emily Ratajkowski często podoba się to, co reszta świata uznaje za brzydkie i kiczowate.