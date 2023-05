Moja, twoja, każda. Dla TOUS wszystkie matki są wyjątkowe

Warszawa, 04.05.2023 – Wyjątkowa matka. Tak często dzisiejsze kobiety odczuwają presję, żeby sprostać stereotypowi matki doskonałej: otaczającej opieką, przekazującej życiową mądrość, dbającej o domowe ognisko, niezmordowanej, najsilniejszej i nieomylnej. Matka doskonała. Co to w ogóle znaczy? W TOUS jesteśmy zdania, że jedyne, co na temat matki doskonałej jest pewne to to, że ona… nie istnieje.