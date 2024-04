Mołek i Lewa noszą ten sam model spodni. To najmodniejsze jeansy na wiosnę 2024

Właśnie w takie jeansy stroją się teraz gwiazdy, udowadniając, że są na bieżąco z najświeższymi trendami. Tylko spójrzcie na zdjęcia, które wrzucają do sieci. Można się zainspirować.

Magda Mołek postawiła na look typowej paryżanki. Jasne jeansy uzupełniła bowiem longsleevem w biało-czarne paski . Zabrakło jedynie torebki bagietki. Stylizacja dziennikarki to basicowy klasyk, który niezwykle łatwo odtworzyć.

Posiadaczką najmodniejszych jeansów sezonu jest również Anna Lewandowska . Trenerka dobrała do nich cieliste body i szarą kurteczkę o kroju crop. Ponadto postawiła na mikro trend, wplatając we włosy spinkę z jasnoróżową, materiałową różą . Nie zabrakło też okularów przeciwsłonecznych z oprawkami pod kolor.

Czy istnieje prostszy look do noszenia na co dzień niż ten z modnymi jeansami i gładką bluzą? Właśnie na taki duet zdecydowała się Jessica Mercedes, która najnowsze trendy ma w małym palcu. Komponując śmietankową biel i błękit, wyglądała rewelacyjnie, przy najmniejszym nakładzie wysiłku. Jeszcze modne adidasy bądź klapki i gotowe. Można ruszać na miasto.