Monica Lewinsky komentuje proces Heard i Deppa. "Dewaluujemy naszą godność i człowieczeństwo"

"Obserwując rozwój tej historii, zastanawiamy się, do czego upoważnia nas nasza opinia? Czy uprawnia nas ona do mówienia, komu wierzymy? Do powtórzenia wybranych przez nas faktów, które doprowadziły nas, jako wirtualnych przysięgłych, do tego, że czujemy to w kościach?" - podsumowuje Lewinsky.