Monika Chwajoł nie zwalnia tempa. Właśnie została gwiazdą disco polo

"Śpiewam po prostu o życiu, o mężczyznach i o kobietach. Śpiewam o swojej miłości. Prywatnie może nie do końca potrafię siąść przed mężem i powiedzieć "kochanie dziękuje ci za te wszystkie lata spędzone razem, za wsparcie i za to, że dzięki tobie jestem w tym miejscu, w którym znajduje się teraz. Taka jest prawda". Czasem łatwiej jest to wyśpiewać" - wyznała.