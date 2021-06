Monika Kuszyńska choć skupia się na rehabilitacji, nie widzi efektów. Nie opuszcza jej jednak nadzieja

W tej samej rozmowie powiedziała też, że dziś wie, że to co ma najważniejszego, to nie wygląd. "Wydawało mi się, że rzeczywiście najlepsze, co mam, to wygląd, a nie głos. I później, po wypadku, kiedy dotarło do mnie, że moje ciało nie jest już takie piękne, jak było, bo po prostu się zepsuło, ogromnym wyzwaniem było dla mnie ułożenie sobie w głowie pewnych spraw" – wyznała.