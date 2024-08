Monika Kwiatkowska ma w ręku nowy fach. Chce skończyć z aktorstwem?

Monika Kwiatkowska to artystka wielu talentów. Oprócz aktorstwa jest także żeglarką i wraz z załogą "Good Speed" kilkukrotnie wygrywała Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski.

Przez długi czas Kwiatkowska zachowywała dyskrecję w kwestii swoich osobistych problemów. Stroniła od dzielenia się szczegółami życia prywatnego w mediach, koncentrując się na opiece nad synem i rozwoju kariery zawodowej. Gdy do prasy przedostały się informacje o toczącym się postępowaniu sądowym, aktorka zdecydowała się przerwać milczenie, udzielając wywiadu dla czasopisma "Pani", aby zapobiec rozprzestrzenianiu się niesprawdzonych pogłosek.

Przemoc w związku. "Jeśli mi nie dasz, to pójdę do prostytutki"

