Monika Miller zagrała koncert dla WOŚP. "Czekałam na to bardzo długo"

- Czekałam na to bardzo długo. Przed koncertem wsadziliśmy mnóstwo pracy, żeby wszystko wyszło tak, jak powinno. Presja była duża, bo to pierwszy koncert i to od razu za granicą, co cały czas podkręcało atmosferę. No i nie bez znaczenia jest, że koncert był z okazji 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP zawsze było blisko mnie. Wrzucałam do puszki, potem korzystałam ze sprzętu, dziś gram koncert. Piękna historia. Mam nadzieje, że wkrótce uda się mi ruszyć w trasę i pograć w Polsce. Niech tylko zdrowie pozwoli i COVID odpuści - szczerze przyznała artystka w rozmowie z WP Kobieta.