Mama Ginekolog bierze udział w WOŚP. Zdradziła, ile już zebrała funduszy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to okazja, aby okazać wsparcie potrzebującym. Do akcji co roku dołączają znani celebryci, dzięki temu udaje się zebrać naprawdę dużo funduszy, które następnie są przekazywane na słuszny cel. W tym roku do WOŚP dołączyła Mama Ginekolog. Nicole Sochacki-Wójcicka już teraz dziękuje za tak liczne zainteresowanie i cały czas zachęca do dokonywania wpłat.