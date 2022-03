Monika Mrozowska pokazała zdjęcie córki. "Studniówka w marcu"

"Studniówka 2022 (w marcu). Córeczko, zgodnie stwierdziliśmy z twoim tatą, że … wyglądasz najpiękniej! Wiadomo. To teraz tylko matura i z górki" - napisała na Instagramie Mrozowska i pokazała rodzinną fotografię. Na zdjęciu pozuje ona, były mąż i ich córka. "Drugie zdjęcie przedstawia typową fotografię rodzinną: ojciec patrzy z nadzieją w przyszłość… córka patrzy dumnie na ojca… a matka ? Szczerzy się do aparatu" – czytamy we wpisie.