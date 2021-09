Monika Richardson pozuje z partnerem na pokazie mody. Zakochani promienieją

Nowy partner, nowe życie

Monika richardson poznała Konrada Wojterowskiego w pracy. Kilka miesięcy temu dziennikarka przeprowadzała z nim wywiad dla tygodnika "Wprost". Rozmówcy zapałali do siebie sympatią i postanowili kontynuować znajomość. - To jest Monika Richardson, która przeprowadzała ze mną wywiad." Jakiś czas później, spotkaliśmy się ponownie. Tak nam się dobrze rozmawiało, że to nie była ostatnia nasza rozmowa, bo bardzo się polubiliśmy... i lubimy do dzisiaj, a że oboje byliśmy sami, to postanowiliśmy pobyć nieco dłużej, niż tylko na wieczorne rozmowy" - pochwalił się producent na Instagramie. Wygląda na to, że znajomość ciągle się rozwija, bo zakochani ciągle widywani są na imprezach kulturalnych. Ostatnio pojawili się na pokazie mody Deni Cler.