Monika Richardson skomentowała maturę syna. Tomasz Malcolm nie zdał z matematyki

–Tak, jak wszyscy uczniowie, on także funkcjonował przez ostatnie półtora roku w całkowicie nienormalnej, niszczącej sytuacji lockdownu. To cud, że udało mu się dotrwać do matury we względnie dobrym zdrowiu psychicznym. Zdał celująco z angielskiego i dobrze z polskiego – mówi Richardson. – Matmę wciągamy nosem w sierpniu. Wakacje będą, ale Tomek jest już przecież dorosły. To są jego wybory. Patrzę z dumą i podziwem na jego pracowitość i determinację i wiem, że będzie dobrze – dodaje dziennikarka.