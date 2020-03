Monika Zamachowska wychwala Zbigniewa Zamachowskiego. "Kwiaty od męża zawsze drogie memu sercu"

Aktor w czasie stanu zagrożenia epidemicznego przygotował dla żony niespodziankę – przyniósł jej bukiet kwiatów. To świeże tulipany, które zdobią teraz rodzinny stół. "Ciepły, piękny dom, pełen miłości. Wspaniali państwo jesteście", "i to się nazywa miłość", "to mieszkanie ma tak niesamowity klimat, że myślę, że każdy świetnie by się tutaj odnalazł, taka dobra energia stąd płynie. A kwiaty… pozazdrościć tulipanów i takiego kochającego męża" – skomentowali fotografię obserwatorzy Moniki Zamachowskiej.