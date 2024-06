Montujemy coraz więcej klimatyzatorów. Ale tak powstaje błędne koło

Na temat klimatyzacji i napędzania efektu cieplarnianego rozpisała się dziennikarka "Newsweeka", Katarzyna Burda. Podaje, że do 2050 roku liczba klimatyzatorów prawdopodobnie się potroi, bo coraz to gorsze upały sukcesywnie napędzają sprzedaż.

Jednak problem polega na tym, że jedno urządzenie chłodzące pobiera tyle energii co cztery lodówki . A skąd mamy brać tę energię? Zapotrzebowania nie zaspokoją raczej odnawialne źródła, nawet w krajach, w których sektor ten jest już bardzo rozwinięty.

Burda cytuje Marka Radkę, szefa Oddziału ds. Energii i Klimatu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, który "zapewnia, że w normalny, słoneczny dzień jedno drzewo może odparować kilkaset litrów wody, co odpowiada efektowi chłodzenia dwóch domowych klimatyzatorów pracującym przez 24 godziny".

