Zrób w dzień dwie rzeczy. Nocą będzie chłodniej

Czerwiec, lipiec i sierpień to miesiące, podczas których walczymy z wysokimi temperaturami. Choć z jednej strony cieszymy się wakacjami i urlopem, z drugiej zmagamy się ze znacznie gorszym samopoczuciem, a nawet drażliwością. W prosty sposób możemy jednak ochłodzić mieszkanie, aby nocą było nam przyjemniej.

Wiele osób inwestuje latem w wiatraki i klimatyzatory. Choć z pewnością jest to jakieś rozwiązanie, podczas ich używania powinniśmy być bardzo ostrożni. Mowa tu w szczególności o wiatrakach, które mogą przynieść nam więcej złego niż dobrego.

Po pierwsze wiatraków nie powinny używać osoby, które zmagają się z silną alergią na kurz i jego skutkami, np. katarem siennym. Kurz bardzo często osadza się na wiatrakach, więc jeżeli nie są one regularnie przecierane, mogą szybko wywołać reakcję alergiczną.

Po drugie wiatraki osuszają już suche powietrze . Nasze ciało, które w takim momencie się broni, zacznie wytwarzać większą ilość śluzu. To może natomiast prowadzić do ogólnego odwodnienia, kataru, zatkanego nosa, zapalenia zatok, a nawet oskrzeli.

