"Nie do pomyślenia". Ginekolog mówi, kto blokował aborcję w Polsce

Podczas piątkowej konferencji prasowej ministra zdrowia Izabela Leszczyna przypomniała, że obecne przepisy w Polsce pozwalają na aborcję w przypadku, gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, takiego jak gwałt oraz przy zagrożeniu zdrowia lub życia kobiety. Podkreśliła, że chodzi również o zdrowie psychiczne.

- Ustawa mówi ogólnie o pojęciu zdrowia, nie tylko fizycznego. Jeśli kobieta zwraca się do psychiatry i on uznaje, że ciąża tej kobiety jest zagrożeniem dla jej zdrowia psychicznego, to to stwierdzenie, takie zaświadczenie od lekarza, z którym kobieta przychodzi na oddział ginekologiczny, jest w świetle obowiązującego prawa wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży - mówiła.

- Skoro nie możemy otworzyć bramy, otwieramy furtki. Szukamy sposobów działania, które w praktyce umożliwi dostęp do legalnej aborcji kobiet, które z różnych powodów powinny mieć do tej aborcji prawo. Dlatego przygotowaliśmy wytyczne - tłumaczył Donald Tusk.

Ginekolog dr Socha: jestem wdzięczny

Mimo że prawo teoretycznie umożliwia przeprowadzenie aborcji w przypadku zagrożenia zdrowia psychicznego, w praktyce wiele kobiet napotyka na trudności w dostępie do tego świadczenia.

- Nadal w wielu szpitalach w Polsce pacjentkom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, a one chcą i powinny mieć przerwaną ciążę, odmawia się aborcji. Kobiety przychodzą z zaświadczeniami od lekarza psychiatry, który stwierdził, że ta procedura medyczna jest konieczna dla ratowania jej zdrowia lub życia i ciągle napotykają na problemy w dostępie do podmiotów leczniczych, które ją wykonają! - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr hab. n. med. Maciej W. Socha, prof. UMK i kierownik Katedry Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej na Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, znany w sieci jako "Nagi ginekolog".

- Niektórzy lekarze potrafią wymyślać różne powody, aby odmówić, nawet zgodnego z prawem, przerwania ciąży - podkreśla lekarz.

Uważa, że dzięki nowym wytycznym, pacjentkom dużo łatwiej będzie korzystać z należnych im praw.

- Jestem wdzięczny, że pani ministra postanowiła przypomnieć, że przesłanka psychiatryczna do usunięcia ciąży, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, jest tak samo ważna jak przesłanka somatyczna. Zaświadczenie, które wystawia lekarz specjalista psychiatrii, jest równoznaczne i równoważne z tym wystawianym przez np. kardiologa czy neurologa. Pani ministra przypomniała, że nie ma formalnej konieczności zwoływania, w celu jego weryfikacji, żadnego konsylium czy zasięgania opinii kolejnego lub innego specjalisty. Warto też przypomnieć, że klinika czy oddział, ani szpital, jako podmioty lecznicze, nie mogą powoływać się na klauzulę sumienia - mówi dr Maciej W. Socha.

Ginekolog o tym, co dzieje się w szpitalach: to nie powinno mieć miejsca

Podkreśla, że cieszy się również z tego, że na konferencji przypomniano, iż będąc jednostką medyczną, która jest utrzymywana z funduszy publicznych, należy oferować wszystkie usługi, które są w tak zwanym koszyku świadczeń, w tym przerwanie ciąży. - W przeciwnym razie można zostać obciążonym karą, wynoszącą nawet do 2 proc. wielkości rocznej kwoty kontraktu. - Mam nadzieję, że to pomoże niektórym moim kolegom i koleżankom po fachu właściwie podejmować decyzje - komentuje ginekolog.

Ma nadzieję, że nowe wytyczne pomogą zapewnić pacjentkom prawo do pełnego pakietu świadczeń medycznych w każdym szpitalu.

- Do tej pory lekarze często nie chcieli dokonywać aborcji ze względu na sytuację polityczną, stanowisko organizacji religijnych lub przekonania światopoglądowe osób zasiadających w organach założycielskich (marszałkowie czy wojewodowie albo organizacje kościelne jak np. zakony). To nie powinno mieć miejsca. Polityka i religia nie mogą mieć wpływu na medycynę. Dla mnie to było nie do pomyślenia. Mam nadzieję, że dzięki nowym wytycznym pacjentki będą miały prawo do pełnego pakietu świadczeń w każdym szpitalu, a nie tylko w Gdańsku, Warszawie czy Oleśnicy - podsumowuje dr Socha.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar opublikował już wytyczne dla prokuratorów, a w piątek pojawią się też wytyczne dla lekarzy opracowane przez ministrę zdrowia Izabelę Leszczynę.

