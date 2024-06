Mówi o warunkach wzięcia udziału w "NND". "Ja nie mam takiej siły"

Elżbieta Romanowska od 2023 roku jest prowadzącą programu "Nasz nowy dom". Ostatnio aktorka znana choćby z serialu "Ranczo" w rozmowie z ShowNews.pl zdradziła, jak wygląda proces dostania się do programu oraz jak wyglądają prace remontowe.

Program "Nasz nowy dom" cieszy się dużą popularnością, nic więc dziwnego, że widzowie są ciekawi, jak powstaje. Dziennikarka portalu ShowNews.pl zapytała o to prowadzącą, która ujawniła, czy ma wpływ na decyzje dotyczące remontów.

Aby dostać się do programu, trzeba spełnić szereg warunków. O kluczowym z nich wspomniała Elżbieta Romanowska.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!