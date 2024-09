Mówi o związku z Kwaśniewską. "Konsultuję wszystkie rzeczy"

Jakub Badach został jurorem nowej edycji programu "The Voice of Poland". Z tego też względu udzielił wywiadu, w którym poruszył temat swojej pracy jako jurora, ale także małżeństwa z Aleksandrą Kwaśniewską. Zaznaczył, że wszystko konsultuje z żoną.

W listopadzie 2022 roku Aleksandra Kwaśniewska zamieściła wpis na swoim profilu na Instagramie, w którym odniosła się do "tradycyjnego" czy "stereotypowego" podziału ról w związku na "kobiece" i "męskie". Choć podkreśliła, że nie wtrąca się w to, w jaki sposób żyją inne pary, jej zdaniem może być to krzywdzące - przede wszystkim dla kobiet.