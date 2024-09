Mówi o życiu seksualnym. Ma jedną radę

Mariola Bojarska-Ferenc udzieliła wywiadu se.pl. W rozmowie podkreśliła, że dzięki regularnym treningom czuje się wiecznie młoda, a jej sprawność fizyczna przekłada się na udane życie seksualne. Jak jednak zauważyła, dziś wiele osób nie uprawia niestety żadnego sportu, co wpływa nie tylko na zdrowie, ale i życie intymne. - Polecam wszystkim młodym ludziom zacząć treningi jak najwcześniej, żeby to ciało było elastyczne, bo to pomaga również w spełnieniu, w tej energii - radzi.