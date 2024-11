Nie jest tajemnicą, kim byli jej rodzice. Tak ich wspomina

Agnieszka Holland jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich reżyserek. Miłość do sztuki i kultury zaszczepił w niej ojciec, Henryk Holland, który był znanym działaczem komunistycznym i dziennikarzem. Regularnie zabierał ją do kina, teatru, na koncerty. W rozmowie z Krystyną Naszkowską do zbioru "My, dzieci komunistów" opowiedziała o wspomnieniach z ojcem. Zginął, gdy miała 13 lat.