Grafika "mówi wszystko". Znacząco przeinaczyła nazwisko Holland

Chociaż film nie miał jeszcze premiery w Polsce, a krytycy wypowiadają się o nim w samych superlatywach, to hejterzy uderzają w reżyserkę. Film interpretują jako "atak na Polskę". Sam Zbigniew Ziobro porównał Agnieszkę Holland do propagandystów III Rzeszy, za co prawdopodobnie odpowie przed sądem za naruszenie dóbr osobistych reżyserki oraz zniesławienie.