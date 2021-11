Agnieszka Holland ostro o sytuacji w Polsce. "Zakaz aborcji prowadzi do śmierci kobiet"

Teraz na łamach "Wysokich Obcasów" skomentowała historię Izabeli z Pszczyny. "(...) zakaz aborcji prowadzi do śmierci kobiet, i gdyby ten szok miał taki efekt jak w Irlandii. Ale obojętność, która nas zalewa, powoduje, że przełykamy rzeczy tak straszne, że tracę nadzieję na jakieś błyskawiczne przebudzenie. Wierzę, że te wszystkie podłości, ta cyniczna i sadystyczna radykalizacja, która ma odwrócić uwagę od porażek ekipy rządzącej, gdzieś się kumulują, ale na razie ludzie to przełykają. Bodźce są coraz silniejsze, a my reagujemy tak, jakby to była jakaś mżawka" - stwierdziła.