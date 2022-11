Mówią, że "era flippera" się skończyła. Ogłoszenia jednak wciąż się pojawiają

Sprzedaż mieszkań. "Na zdjęciach wygląda to pięknie"

Choć popyt na mieszkania jest mniejszy, ogłoszeń wciąż jest sporo. O ile część flipperów zdecyduje się być może na wynajmowanie zakupionych nieruchomości, tak część wciąż będzie się starać je sprzedać. Dlatego także kupując mieszkanie warto zwrócić uwagę na to, czy za ogłoszeniem nie stoi flipper, który niestety często nie starał się o to, by materiały wykorzystywane do remontu były najwyższej jakości.