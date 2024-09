Magda Steczkowska, jedna z sióstr Justyny Steczkowskiej, jest popularną polską artystką, o której media rozpisują się nie tylko ze względu na jej osiągnięcia, lecz także... podobieństwo do żony prezydenta - Agaty Kornhauser-Dudy. Porównań było na tyle dużo, że swojego czasu głos zabrała sama zainteresowana.

We wrześniu piosenkarka ma wyjątkowo ważne okazje do świętowania. 21 września obchodzi urodziny, a zaledwie dzień później, 22 września - rocznicę ślubu. Wraz z mężem stanowią zgrany duet - jak się poznali?

Magda Steczkowska często jest porównywana do Agaty Dudy, żony prezydenta RP. Komentarze te dotyczą przede wszystkim stylu i wyglądu. Internauci zauważają, że obie panie mają podobne rysy twarzy, fryzury, a nawet figurę! W końcu o stanowisko w tej sprawie została zapytana sama Steczkowska.

Magda Steczkowska poznała Piotra Królika w 1996 roku - obydwoje znaleźli się w zespole Maryli Rodowicz. Piotr był perkusistą, Magda śpiewała w chórku. Początkowo nie przypadli sobie do gustu. Musiało minąć trochę czasu, zanim przekonali się do siebie i narodziła się przyjaźń. Coś więcej pojawiło się podczas jednej z tras koncertowych.

- Podobno związek polega na kompromisach, ale to nie oznacza, że mamy się od razu zmieniać. Dużo rozmawiamy, sprawdzamy, na ile możemy i chcemy się zmienić. W niektórych przypadkach wystarczy sygnał, w innych to długi proces, trwający nawet latami. Ważne jest też poczucie humoru oraz dystans do siebie - wyjawiła Steczkowska.