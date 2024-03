Mówili, że się nie myje i leczyli ją na grzybicę. "A to był rak"

Na sromie pojawiły się w końcu czyraki. Chodzenie, siedzenie sprawiało mi niewyobrażalny ból. Kiedy nie dałam rady przyjść do pracy, koledzy (bo pracowałam z samymi mężczyznami) zorientowali się, że coś jest nie tak. Jeden z nich do mnie przyjechał. Na czworaka, w szerokiej spódnicy doczołgałam się do drzwi i z tej bezsilności opowiedziałam mu, co się dzieje. Spakował moje rzeczy i zawiózł mnie do rodziców, do Zagłębia, a mieszkam w Warszawie. Rodzice zawieźli mnie do szpitala i tam trafiłam na cudowna panią doktor, która zrobiła ze mną wstępny porządek, pobrała wycinki do badań.