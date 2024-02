Odbiera telefony od Polek. "Zamiast antykoncepcji środki uspokajające"

Głos na ten temat zabrał również dr med. Janusz Rudziński, ginekolog pracujący w Niemczech. Przy okazji opowiedział, z jakimi sprawami dzwonią do niego Polki. Pytany o sytuacje kobiet w Polsce, nie ukrywa zdenerwowania.

Dr med. Janusz Rudziński na co dzień pracuje w niemieckiej klinice. Z przerażeniem patrzy na sytuację, która ma miejsce w naszym kraju.

Dr med. Janusz Rudziński odniósł się również do nowych wytycznych dla ginekologów, czyli najnowszego dokumentu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczącego warunków przerywania ciąży. Fundacja FEDERA nazwała je "niezgodne z prawem i wiedzą medyczną".

Zalecaną przez PTGiP jedną z metod przeprowadzenia aborcji jest łyżeczkowanie. Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA określiła ją jako "sprzeczną z wytycznymi WHO i FIGO", jak również "szkodliwą dla kobiet".

- W dobie rozpowszechnionej farmakologii, metody aspiracyjnej (próżniowej) i metody chirurgicznej stosowanie łyżeczkowania, które może powodować zrosty na macicy, to oznaka medycyny zapóźnionej i staroświeckiej, a także przejaw niewiedzy polskich lekarzy" - napisano.

