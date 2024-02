Dotarły do Polski. Konsekwencje mogą być poważne

Jenoty wywodzą się z rodzaju psowatych, a swoim wyglądem wielu osobom kojarzą się z dobrze nam wszystkim znanymi lisami. Do Białorusi i Ukrainy za pomocą radzieckich myśliwych przedostały się w latach 30 XX w., jednak dzięki szybkiemu rozmnażaniu się oraz dalekim wędrówkom dziś można je spotkać także w Polsce. Niestety ich obecność w naszym kraju może mieć bardzo negatywne skutki. Wyjaśniamy dlaczego.

Zimą trudno na niego trafić. Jenot zapada bowiem w sen zimowy, przeczekując największe mrozy w opuszczonych norach lisów lub borsuków. W marcu budzi się ponownie do życia. Nie stroni od długich wędrówek, prowadząc zazwyczaj nocny tryb życia. Niestety nie może pochwalić się zbyt dobrym wzrokiem oraz słuchem, dlatego w pełni polega na swoim węchu.

Jenot bardzo szybko się rozmnaża. Samice w jednym miocie mogą wydać na świat nawet od 5 do 16 młodych. Warto również podkreślić, że maluchy osiągają pełną dojrzałość w 9-11 miesiącu swojego życia.

Populacja jenota z każdym rokiem zwiększa się, dlatego leśnicy nie ukrywają, że może to mieć bardzo negatywny wpływ na życie innych gatunków zamieszkujących polskie lasy. Nie każdy bowiem wie, że zwierzęta te stanowią prawdziwe utrapienie m.in. dla ptaków, wyjadając ich jaja oraz lisów, z którymi konkurują o pożywienie.

Jenot żywi się również rybami, żabami, traszkami, skorupiakami oraz niewielkimi gryzoniami. W okresie godowym sieją prawdziwe spustoszenie, dlatego już w 2001 r. wpisano je na listę zwierząt łownych, które nie mają okresu ochronnego. Wchodzi również do miast, by buszować w śmietnikach. Może roznosić wściekliznę.

