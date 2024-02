Psy wcale nie widzą świata wyłącznie w odcieniach czerni i bieli. Prawdą jest, że rozróżniają mniej barw, przez co nie widzą różnicy pomiędzy np. czerwonym i zielonym. Natura zadbała jednak o to, aby czworonogi nie były aż tak poszkodowane. Co wiadomo o psim zmyśle wzroku?