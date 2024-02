Można pozazdrościć. W stroju kąpielowym snuła się po luksusowym apartamencie

Trudno powiedzieć, co robi większe wrażenie - luksusowy apartament, w którym Anna Markowska spędzała czas we Wrocławiu, czy może sam strój kąpielowy modelki. "Obłędne miejsce" - wyznała, korzystając z jacuzzi z panoramicznym widokiem na miasto. A my przyglądamy się jej monokini, które tworzy efekt nóg długich niczym do nieba.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Bikini ma konkurencję

W kwestii strojów kąpielowych coraz częściej mówi się o monokini, które być może wreszcie dorówna karierze bikini. Jednoczęściowy kostium kąpielowy, łączący górę z dołem skrawkiem materiału, stanowi ciekawą alternatywę dla tego, co testowałyśmy na plaży przez ostatnie lata.

Anna Markowska w czarnym stroju kąpielowym © Instagram | annamarkowska_official

Anna Markowska postawiła na czerń, która podkreśla jej ciemny kolor tęczówki oraz włosów. Ciekawy fason kostiumu kąpielowego bazował na przeplatanych paskach, które krzyżowały się na dekolcie, zachodząc aż na plecy.

Anna Markowska w czarnym stroju kąpielowym © Instagram | annamarkowska_official

Odsłonięty brzuch sprawiał wrażenie kompletu złożonego ze stanika i majtek. Ale zabudowane plecy wyraźnie wskazują, że kostium należy do modeli jednoczęściowych.

Anna Markowska w czarnym stroju kąpielowym © Instagram | annamarkowska_official

Kostium kąpielowym z podwyższonym stanem

Podwyższony stan dolnej partii kostiumu i paski zachodzące ponad linię bioder to trend, który powrócił do mody plażowej jak bumerang. Królował w latach 80. i 90., a kobiety na czele z ówczesnymi ikonami piękna – Cindy Crawford, Heleną Christensen i Pamelą Anderson – w ten sposób optycznie wydłużały nogi do granic możliwości.

Anna Markowska w czarnym stroju kąpielowym © Instagram | annamarkowska_official

Na początku millennium został wyparty przed kontrowersyjne i wizualnie skracające sylwetkę biodrówki. Ale teraz ponownie dominuje na plaży, co warto mieć na uwadze przed pakowaniem walizki na wakacje.

Zobacz także : Anna Markowska wspiera Magdę Stępień. Wyznała przejmującą prawdę

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!