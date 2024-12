Musisz mieć w kosmetyczce. Działa odżywczo na skórę i odmładza

Woda różana to naturalny produkt powstający w wyniku destylacji płatków róż. Jest popularnym składnikiem toników, maseczek oraz nawilżających mgiełek do twarzy. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym działa kojąco na skórę.

Zawiera witaminy z grupy B, witaminę A, E i C, geraniol, cytronelol, alkohol fenyloetylowy i nerol. Jest źródłem antyoksydantów, wykazuje właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne i przeciwbakteryjne. Działa przeciwstarzeniowo, dlatego jest szczególnie polecana kobietom po 50. roku życia.

Regularne stosowanie produktów na bazie wody różanej przynosi ulgę w stanach zapalnych skóry oraz przy trądziku. Ponadto, doskonale odświeża, poprawia koloryt i przygotowuje cerę do dalszej pielęgnacji . To wszechstronny kosmetyk idealny dla kobiet, pragnących zadbać o swoje piękno w naturalny sposób.

Innym popularnym zastosowaniem wody różanej jest dodawanie jej do ulubionego kremu lub serum . Dzięki temu wzbogacisz swoje produkty pielęgnacyjne o dodatkowe właściwości nawilżające i kojące. Możesz również używać wody różanej jako składnika domowych maseczek . Jak to zrobić?

Zmieszaj 2 łyżki jogurtu naturalnego z 2 łyżkami wody różanej oraz odrobiną miodu . Miksturę nakładaj na twarz raz lub dwa razy w tygodniu. Po około 20 minutach spłucz ją letnią wodą, a skóra stanie się gładka jak nigdy . Woda różana odżywia i tonizuje, miód dodatkowo nawilża i działa przeciwzapalnie, a jogurt pobudza naskórek do regeneracji.

