Muza projektantów i bezkompromisowa estetka. To czas Katarzyny Warnke

W ubraniu czy bez – emanuje szczególną pewnością siebie. Gdy kilka lat temu pojawiła się na pokazie Macieja Zienia, tańcząc nago w światłocieniach - świat zaniemówił, a później zalał ją falą zachwytu. Kasia Warnke została stworzona do tego, aby brylować w centrum uwagi i budzić podziw. Oprócz silnej osobowości, jej mocną bronią jest styl, który inspiruje największych projektantów. Surowy, nowoczesny, intrygujący i majestatyczny. Styl nie do przewidzenia i nie do zaszufladkowania, tak jak cała Kasia Warnke.